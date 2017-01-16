У «Вымпелкома» нашлось полмиллиона интернет-пользователей

К концу 2016 г. на конвергентный пакет «Всё в одном» «Вымпелкома», пользователи которого могут пользоваться широкополосным доступом (ШПД) и, в зависимости от тарифа, смотреть ТВ за 1 руб. в месяц, было подписано 500 000 домохозяйств. Это следует из сообщения компании. Предлагать интернет за 1 руб. оператор начал в марте 2016 г. Чтобы пользоваться ШПД за 1 руб. абонент должен подключить один из сотовых тарифов семейства «Всё». Сколько сотовых абонентов пользуется конвергентными тарифами, представители «Вымпелкома» не говорят.

Более 50% подключившихся – новые абоненты «Вымпелкома», которые ранее не пользовались либо его мобильными, либо фиксированными услугами, цитирует пресс-служба оператора его директора по развитию конвергентного бизнеса Тимура Аляутдинова.

Мировой опыт показывает, что конвергентные услуги снижают отток как сотовых, так и фиксированных абонентов, объяснял экс-гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин в марте 2016 г. Человеку сложнее одновременно заменить интернет-канал в квартире, поменяв при этом sim-карты у всей семьи, говорил он. В случае «Вымпелкома» это позволит не только остановить отток абонентов широкополосного доступа (ШПД), но и расширить их базу, прогнозировал Слободин.

Данные о количестве абонентов ШПД и их ежемесячном среднем счете (ARPU) за IV квартал 2016 г., «Вымпелком» не раскрывает. Из его отчетности, следует, что эти показатели падали несколько кварталов подряд. В III квартале 2016 г. ARPU «Вымпелкома» по ШПД год к году снизился на 12% до 378 руб. По сравнению с I кварталом 2016 г. этот показатель уменьшился примерно на 10,5%. В конце сентября 2016 г. было 1,8 млн подписчиков ШПД, почти на 18% меньше, чем в конце марта.

В своей отчетности «Вымпелком» не отражает пользователей интернета за 1 руб. как абонентов ШПД – если бы они учитывались, база пользователей фиксированного интернета «Вымпелкома» была бы значительно больше, утверждают люди, близкие к двум компаниям – партнерам оператора. Человек, близкий к «Вымпелкому», это подтвердил. Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева это не комментирует. Отток пользователей конвергентного пакета в 2-4 раза ниже, чем обычных абонентов ШПД, и в 4 раза, чем пользователей традиционной мобильной связи, утверждает она.

То, что пользователей конвергентных тарифов «Вымпелком» не отражает в базе подписчиков ШПД логично: ведь, по сути, они платят только за сотовую связь, и фактически не платят за фиксированный интернет, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. С точки зрения конвергенции такая политика верна, она позволяет избежать двойного учета подписчиков, считает он. К тому же, если бы «Вымпелком» учитывал пользователей интернета за 1 руб. как абонентов ШПД, это привело бы к размыванию ARPU, которое снижается у всего работающих в сегменте фиксированного доступа операторов, добавляет Кусков.

На рынок ШПД в целом интернет за 1 руб. мало повлиял - скорее всего, «Вымпелкому» удалось вернуть тех абонентов, которые ушли от него ранее (при этом, в квартирах остались проложенные им интернет-кабели), а также подключить часть мигрирующих абонентов, чувствительных к акциям, считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Интернет и сотовая связь сейчас стоят не настолько дорого, чтобы из-за интернета за 1 руб. менять хорошо зарекомендовавшего себя интернет-провайдера или мобильного оператора, уверен он. Мобильная связь в сочетание с интернетом от «Вымпелкома», например, в Москве не выглядят очень выгодным предложением: как показывает опыт, среднестатистический московский абонент тратит на сотовую связь и интернет около 700-800 руб. в месяц, а если активно пользуется скидками и акциями, то даже меньше, рассуждает Мирзабеков.

С 2014 г. МГТС работает как виртуальный оператор (MVNO, Mobile Virtual Network Operator) на сети материнской МТС. На конец III квартала 2016 г. конвергентными услугами МГТС (сотовая связь плюс ШПД и другие фиксированные сервисы) пользовалось около 200 000 абонентов, рассказывает ее представитель Татьяна Мартьянова. По ее словам, отток таких абонентов значительно ниже, чем традиционных пользователей ШПД. ARPU конвергентных услуг Мартьянова не называет. К ним подключается много как собственных абонентов МГТС, так и тех, кто ранее пользовался услугами других операторов, утверждает она.