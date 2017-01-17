Сокращение инвестиций отразилось на качестве связи «Вымпелкома» в Петербурге, считает UBS

«Вымпелком» поддерживает сопоставимую с конкурентами сеть в Москве, однако в Петербурге качество его связи значительно ухудшилось. Об этом говорится в исследовании UBS Evidence Lab и банка UBS. Данные о качестве работы сети они получили от компании OpenSignal – разработчика приложения, которое собирает информацию о качестве сигнала и покрытии сети мобильных операторов. Для подготовки исследования компания начиная с сентября 2015 г. ежемесячно сравнивала скорость загрузки данных и надежность в сетях 3G и LTE.

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