Сокращение инвестиций отразилось на качестве связи «Вымпелкома» в Петербурге, считает UBS

Качество связи «Вымпелкома» в Петербурге ухудшилось, выяснили аналитики UBS
Е. Разумный / Ведомости
«Вымпелком» поддерживает сопоставимую с конкурентами сеть в Москве, однако в Петербурге качество его связи значительно ухудшилось. Об этом говорится в исследовании UBS Evidence Lab и банка UBS. Данные о качестве работы сети они получили от компании OpenSignal – разработчика приложения, которое собирает информацию о качестве сигнала и покрытии сети мобильных операторов. Для подготовки исследования компания начиная с сентября 2015 г. ежемесячно сравнивала скорость загрузки данных и надежность в сетях 3G и LTE.