Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4243 от 18.01.2017 под заголовком: МТС выкупает дважды

МТС повторно объявляет выкуп акций

В декабре миноритарии продавать бумаги не захотели
МТС предлагает премию при выкупе только владельцам российских акций компании
МТС предлагает премию при выкупе только владельцам российских акций компании
М. Стулов / Ведомости

МТС намерена выкупить у акционеров около 0,92% своего уставного капитала на общую сумму до 4,647 млрд руб., говорится в сообщении оператора. Владельцы обыкновенных акций оператора смогут до 10.00 мск 15 февраля подать заявку на продажу своих акций компании по цене в диапазоне от 253 до 283 руб. за бумагу. Крайний срок подачи заявки для держателей депозитарных акций (ADS; в каждой две обыкновенные акции) – 17.00 по нью-йоркскому времени 14 февраля 2017 г., диапазон цен – от $8,5 до $9,5.

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