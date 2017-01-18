МТС повторно объявляет выкуп акций

МТС предлагает премию при выкупе только владельцам российских акций компании
М. Стулов / Ведомости
МТС намерена выкупить у акционеров около 0,92% своего уставного капитала на общую сумму до 4,647 млрд руб., говорится в сообщении оператора. Владельцы обыкновенных акций оператора смогут до 10.00 мск 15 февраля подать заявку на продажу своих акций компании по цене в диапазоне от 253 до 283 руб. за бумагу. Крайний срок подачи заявки для держателей депозитарных акций (ADS; в каждой две обыкновенные акции) – 17.00 по нью-йоркскому времени 14 февраля 2017 г., диапазон цен – от $8,5 до $9,5.