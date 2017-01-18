Персональные технологии
Статья опубликована в № 4243 от 18.01.2017 под заголовком: Lenovo споткнулась о Motorola

Lenovo недооценила сложности объединения с Motorola

Успешное поглощение компьютерного бизнеса IBM вскружило голову ее руководству
Lenovo недооценила сложности объединения с Motorola
Lenovo недооценила сложности объединения с Motorola
С. Портер / Ведомости

В октябре 2014 г., когда Lenovo Group покупала проблемный бизнес Motorola Mobility, гендиректор китайской компании Ян Юаньцин обещал восстановить пострадавший бренд Motorola и вернуть ему мировое лидерство на рынке сотовых телефонов. За два года, прошедших после покупки, Lenovo сократила не менее 2000 рабочих мест в США, а телефонный бизнес Motorola, занимавший в 2014 г. третью строку в списке ведущих производителей смартфонов, опустился на 8-е место. В мае Lenovo впервые с 2009 г. зафиксировала годовой убыток.

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