Lenovo недооценила сложности объединения с Motorola

В октябре 2014 г., когда Lenovo Group покупала проблемный бизнес Motorola Mobility, гендиректор китайской компании Ян Юаньцин обещал восстановить пострадавший бренд Motorola и вернуть ему мировое лидерство на рынке сотовых телефонов. За два года, прошедших после покупки, Lenovo сократила не менее 2000 рабочих мест в США, а телефонный бизнес Motorola, занимавший в 2014 г. третью строку в списке ведущих производителей смартфонов, опустился на 8-е место. В мае Lenovo впервые с 2009 г. зафиксировала годовой убыток.

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