Федеральная комиссия по торговле США подала иск против Qualcomm

Федеральная комиссия по торговле США (FTC) подала иск против Qualcomm
Qualcomm
FTC обвиняет Qualcomm в применении недобросовестной тактики, направленной на сохранение монополии в области так называемых процессоров канала прямой передачи для сотовой телефонии. Qualcomm получает доход как от продажи процессоров, так и от предоставления лицензий на патенты, описывающие важнейшие технологии мобильной связи. В иске FTC говорится, что корпорация продает процессоры клиентам на кабальных условиях лицензирования. В результате изготовителям сотовых телефонов, желающим использовать процессоры конкурентов Qualcomm, приходится платить этой корпорации завышенные лицензионные отчисления.