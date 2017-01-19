Федеральная комиссия по торговле США подала иск против Qualcomm

FTC обвиняет Qualcomm в применении недобросовестной тактики, направленной на сохранение монополии в области так называемых процессоров канала прямой передачи для сотовой телефонии. Qualcomm получает доход как от продажи процессоров, так и от предоставления лицензий на патенты, описывающие важнейшие технологии мобильной связи. В иске FTC говорится, что корпорация продает процессоры клиентам на кабальных условиях лицензирования. В результате изготовителям сотовых телефонов, желающим использовать процессоры конкурентов Qualcomm, приходится платить этой корпорации завышенные лицензионные отчисления.

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