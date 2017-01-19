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Статья опубликована в № 4245 от 20.01.2017 под заголовком: Сам себе рекламодатель

Google использует поиск для продвижения своих продуктов и сервисов

Это конфликт интересов с компаниями, которые размещают рекламу через Google
Google использует поиск для продвижения своих продуктов и сервисов
Google использует поиск для продвижения своих продуктов и сервисов
Е. Разумный / Ведомости

Google управляет крупнейшим в мире рекламным бизнесом, размещая коммерческие объявления выше выдачи результатов поиска пользователей. При этом компания сама – один из крупнейших покупателей такой рекламы, она использует объявления в поиске для продвижения своих сервисов и техники. Как следует из анализа, проведенного компанией SEMrush, реклама продуктов Google появляется в 91% из 25 000 результатов поисковой выдачи по связанным с такой техникой словам и в 43% случаев такая реклама занимает две главные позиции в коммерческом блоке.

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