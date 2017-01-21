Apple подала иск к Qualcomm на $1 млрд

Apple подала в США иск на $1 млрд против поставщика компьютерных чипов Qualcomm, обвинив ее в завышении цен на чипы и отказе вернуть переплаченный $1 млрд, который ответчик обещал Аpple после достижения договоренности о скидках. Как сообщает Reuters, Apple утверждает, что Qualcomm передумала возвращать деньги по скидкам в наказание за участие Apple в переговорах с южнокорейским антимонопольным ведомством, которое проводило свое расследование в отношении Qualcomm . Иск был подан в федеральный окружной суд Южного округа Калифорнии через два дня после того, как Федеральная комиссия по торговле США (FTC) подала иск против Qualcomm, обвинив ее в применении недобросовестной тактики, направленной на сохранение монополии в поставках в США.

В иске Аpple утверждает, что Qualcomm устанавливала несправедливые условия в обмен за право пользоваться ее технологиями и добивалась неразумно высоких выплат за патенты, а также до недавних пор не позволяла Apple выбрать альтернативного поставщика чипов. Apple решила обратиться в суд после нескольких лет неудачных попыток договориться о справедливых и разумных роялти.

Qualcomm добивается от покупателей своих чипов согласия покупать лицензии за использование ее патентов, говорится в иске Apple. Увязывая поставки чипов с платой за патенты, Qualcomm добивается таких роялти, которые производители иначе не стали бы платить, утверждает истец (цитата The Wall Street Journal). Из-за этого за каждый проданный iPhone Qualcomm получает до 5% его средней цены, и на эту долю не влияют изменения затрат самой Apple на производство разных моделей смартфонов с разной комплектацией.

Главный юрисконсульт Qualcomm Дон Розенберг назвал утверждения Apple безосновательными. По его словам, эта компания неправильно интерпретировала достигнутые соглашения и переговоры и так и не сумела признать огромную ценность изобретенной Qualcomm технологии. «Мы приветствуем возможность донести эти ничтожные претензии до суда, где у нас будет шанс полностью разоблачить все практики Apple», - цитирует Розенберга Reuters.

Qualcomm будет оспаривать этот иск, который, по ее словам, базируется на неточной информации и был составлен поспешно, чтобы суд успел принять его до смены администрации США. Компания заверяет, что никогда не шантажировала клиентов угрозами запретить им использование своих чипов в обмен на выгодные ей условия передачи лицензий, и что ее условия лицензирования, наоборот, крайне эффективны и полезны для всех участников рынка.

В этой тяжбе пока нет никакой ясности, прокомментировал ситуацию WSJ маркетолог Патрик Мурхед, руководитель исследовательской Moor Insights & Strategy. Он считает, что процесс поможет установить, какова справедливая цена на патенты изобретений Qualcomm, которые дорого стоили самой компании.

Qualcomm - крупный поставщик модемных чипов для Apple and Samsung Electronics, на продажи этим компаниям в прошлом финансовом году пришлось 40% выручки Qualcomm, которая составила $23,5 млрд. FTC обвинила производителя чипов в попытках монополизировать поставки процессоров канала прямой передачи для сотовой телефонии - и в конечном счете в завышении цен для потребителей. Qualcomm получает доход как от продажи процессоров, так и от предоставления лицензий на патенты, описывающие важнейшие технологии мобильной связи.

В иске FTC говорится, что корпорация продает процессоры клиентам на кабальных условиях лицензирования. В результате изготовителям сотовых телефонов, желающим использовать процессоры конкурентов Qualcomm, приходится платить этой корпорации завышенные лицензионные отчисления. Также в иске FTC особо отмечаются контакты Qualcomm и Apple. Когда Apple захотела получать лицензии Qualcomm по льготной цене, ей, как утверждается, было поставлено условие: в период с 2011 по 2016 гг. использовать в качестве процессоров канала прямой передачи сигнала исключительно продукты Qualcomm. Кроме того, говорится в иске, Qualcomm, будучи обязанной предоставлять конкурентам лицензии на важнейшие отраслевые технологии, неправомерно отказывалась делать это.

В декабре 2016 г. корейское антимонопольное ведомство объявило, что оштрафует Qualcomm на $853 млн за препятствующие конкуренции действия с патентами и лицензиями. Qualcomm выразила несогласие и пообещала оспорить этот штраф.