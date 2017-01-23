Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4246 от 23.01.2017 под заголовком: Avaya начинает банкротство

Avaya подала иск о банкротстве с защитой от кредиторов

Она надеется реструктурировать обязательства и восстановить бизнес
Корпорация специализируется на разработке и строительстве корпоративных сетей связи
Корпорация специализируется на разработке и строительстве корпоративных сетей связи
Avaya

Банкротство Avaya заставило ее отложить продажу подразделения, занимающегося колл-центрами. Переговоры с потенциальными покупателями прекратились в декабре, когда Avaya не смогла договориться с фондом прямых инвестиций Clayton, Dubilier & Rice о цене сделки и условиях сотрудничества после ее закрытия. По словам информированных источников, вскоре Avaya нарушила условия соглашений с кредиторами, не предоставив к концу года аудированную финансовую отчетность. Когда стал подходить крайний срок подачи отчетности, руководство Avaya приняло решение о банкротстве с защитой от кредиторов. Те же источники полагают, что по завершении реструктуризации корпорация может возобновить попытки продать подразделение колл-центров. Сейчас она продолжает вести переговоры с кредиторами, в том числе с кредитным подразделением Blackstone Group, обсуждая возможность обмена долгов на акции.

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