Avaya подала иск о банкротстве с защитой от кредиторов

Корпорация специализируется на разработке и строительстве корпоративных сетей связи
Avaya
Банкротство Avaya заставило ее отложить продажу подразделения, занимающегося колл-центрами. Переговоры с потенциальными покупателями прекратились в декабре, когда Avaya не смогла договориться с фондом прямых инвестиций Clayton, Dubilier & Rice о цене сделки и условиях сотрудничества после ее закрытия. По словам информированных источников, вскоре Avaya нарушила условия соглашений с кредиторами, не предоставив к концу года аудированную финансовую отчетность. Когда стал подходить крайний срок подачи отчетности, руководство Avaya приняло решение о банкротстве с защитой от кредиторов. Те же источники полагают, что по завершении реструктуризации корпорация может возобновить попытки продать подразделение колл-центров. Сейчас она продолжает вести переговоры с кредиторами, в том числе с кредитным подразделением Blackstone Group, обсуждая возможность обмена долгов на акции.