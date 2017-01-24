Интернет вещей подстегнет рост мирового рынка микросхем

Рост мирового рынка полупроводников в наступившем 2017 году резко усилится – с 1,5%, на которые рынок вырос в прошлом году, до 7,2% – и достигнет $364,1 млрд, прогнозируют аналитики Gartner.
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