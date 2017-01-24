ИТ-бизнес

Интернет вещей подстегнет рост мирового рынка микросхем

По прогнозу Gartner, в 2017 г. он вырастет на 7,2% против 1,5% в прошлом году
Одним из ключевых факторов роста вице-президент Gartner Ганеш Рамамурти назвал устройства интернета вещей (IoT), для которых требуется все больше и больше чипов
Одним из ключевых факторов роста вице-президент Gartner Ганеш Рамамурти назвал устройства интернета вещей (IoT), для которых требуется все больше и больше чипов
PIXABAY

Рост мирового рынка полупроводников в наступившем 2017 году резко усилится – с 1,5%, на которые рынок вырос в прошлом году, до 7,2% – и достигнет $364,1 млрд, прогнозируют аналитики Gartner.

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