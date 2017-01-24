Рынок платного ТВ в Москве почти не растет

В 2016 г. база пользователей платного ТВ МГТС выросла почти на 29% до 450 000 подписчиков, следует из материалов «ТМТ консалтинга». МГТС за год подключила 100 000 абонентов, тогда как прирост абонентской базы платного ТВ по Москве в целом составил 92 000 - налицо переток в МГТС пользователей ТВ из сетей других операторов, считают аналитики ТМТ. Весь рынок платного ТВ в Москве при этом вырос на 1,7% до примерно 5,6 млн подписчиков, следует из ее отчета.

По данным «ТМТ консалтинга», за год доля МГТС на московском рынке платного ТВ выросла на 2 п.п. до 8%. С этой оценкой согласен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. По его расчетам, абонентская база МГТС в 2016 г. год к году выросла 22,5% до 490 000 подписчиков.

Кусков и аналитик «ТМТ консалтинга» Кирилл Татусь сходятся в том, что МГТС - единственный в Москве оператор платного ТВ, показавший заметный рост в 2016 г. У ее конкурентов наблюдался либо отток телезрителей, либо рост был крайне невелик, отмечают они. Например, база «Ростелекома» по ТВ в Москве выросла за год менее чем на 0,5% (данные «ТМТ консалтинга»).

Быстрый рост базы ТВ-абонентов МГТС связан с ростом охвата ее новой оптоволоконной сетью GPON московских квартир, считает Кусков. О завершении активной фазы ее строительства, которое обошлось примерно в 60 млрд руб., МГТС объявила в 2016 г. По данным МГТС, на конец III квартала 2016 г. к GPON было подключено 1,6 млн абонентов, 0,95 млн пользовалось двумя и более услугами, в т.ч. смотрело ТВ. Сейчас абоненты, пользующиеся широкополосным доступом (ШПД) МГТС становятся ее телевизионными абонентами: по мере роста проникновения GPON растет и база телезрителей, отмечает Кусков. Тем, кто хочет подключить второй и третий телевизор в квартире к платному ТВ, сделать это с помощью МГТС не сложно, если абонентское устройство GPON уже установлено в квартире, рассуждает он. В целом рост спроса на телевизионные услуги МГТС в Москве напоминает ситуацию с ТВ от «Ростелекома» по всей России, считает Кусков. «Ростелеком», также активно развивающий сети GPON, но только в регионах, по данным «ТМТ консалтинга», в 2016 г. впервые обеспечил более половины прироста абонентской базы платного ТВ в России, и стал единственным среди крупных ТВ-провайдеров, подключивший в прошлом году больше подписчиков, чем в позапрошлом.

База телезрителей МГТС растет за счет подключений ТВ в пакете с ШПД, а также мобильной связью, отмечает ее представитель Татьяна Мартьянова. МГТС привлекает абонентов ТВ дополнительными каналами, интересным контентом, гибкими тарифами, утверждает она. По ее словам, в III квартале 2016 г. ее выручка от услуг ШПД год к году выросла на 30,6%, а от услуг платного ТВ — на 77,6%.

Часть абонентов «Искрателекома», которые ранее переподключились из сети МГТС, вернулась к прежнему оператору, рассказывает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. GPON, в принципе, удобен, с точки зрения получения услуг ШПД,ТВ и фиксированной телефонии из одной точки доступа и по единому счету, отмечает он. Спрос на услуги интернет-ТВ (IPTV) сейчас растет у всех операторов - пользователи меняют старые телевизоры на современные многофункциональные устройства, и заинтересованы в разнообразном интересном контенте, говорит Мирзабеков. По его словам, IPTV увеличивает средний ежемесячный счет (ARPU) абонента примерно на 30%.

«Вымпелком» не раскрывает данные о количестве телезрителей в Москве и динамике их базы. В Москве самая высокая конкуренция на этом рынке рынке - здесь очень много разномасштабных игроков в ТВ-сегменте, отмечает она. Преимущество «Вымпелкома» - пакетные конвергентные предложения, в которые включено не только ТВ, но и проводной интернет, и мобильная связь с возможностью оплачивать услуги по единому счету и управлять ими через единый личный кабинет, считает Айбашева.