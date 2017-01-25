Samsung получил самую большую квартальную операционную прибыль за последние три года. Продажи чипов памяти и дисплеев компенсировали неудачу с Galaxy Note 7
А. Гордеев / Ведомости
Операционная прибыль крупнейшего мирового производителя смартфонов и чипов памяти в IV квартале 2016 г. составила 9,2 трлн вон ($7,8 млрд) – такого квартального результата компания не добивалась с III квартала 2013 г. Общегодовая прибыль достигла 29 трлн вон, что на 10% больше показателя 2015 г. Чистая прибыль выросла более чем вдвое и составила 7,1 трлн вон, а квартальная выручка не изменилась по сравнению с прошлогодней, составив 53,3 трлн вон. Особенно внушительными оказались успехи полупроводникового подразделения Samsung, операционная прибыль которого выросла за год на 75% до 4,9 трлн вон.