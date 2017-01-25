«НТВ-плюс» выходит на Дальний Восток

Оператор спутникового телевидения «НТВ-плюс» планирует, что уже в апреле начнет предоставлять услуги жителям Дальнего Востока, рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Михаил Демин. Это последний регион России, где оператор пока не работает. «НТВ-плюс» договорилась об использовании дополнительного спутника с Eutelsat и о получении дополнительных мощностей на спутнике той же компании, который вещает на Сибирь, уточнил Демин. В результате клиенты «НТВ-плюс» в Сибири теперь смогут подключиться к гораздо большему числу телеканалов, а жители Дальнего Востока – смотреть больше 100 каналов, примерно то же число, что и клиенты компании в Москве. Демин не назвал точную стоимость подписки на «НТВ-плюс» для жителей Дальнего Востока, он говорит, что, скорее всего, она будет совпадать с московской. Базовый пакет «НТВ-плюс» сейчас стоит 149 руб. В среднем абоненты платят в месяц 400 руб., уточнил гендиректор оператора.

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