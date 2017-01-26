Tele2 начнет перенос не использованных пакетных тарифов услуг на следующий месяц

Воспользоваться переносом неизрасходованных услуг смогут только абоненты действующих тарифов Tele2
А. Гордеев / Ведомости
«Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) запускает бесплатную услугу «перенос остатков», рассказал журналистам заместитель гендиректора оператора по маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока. Минуты, гигабайты и sms, купленные абонентами действующих пакетных тарифов в рамках своего пакетного тарифа, не сгорают в конце месяца, а переносятся на следующий период, объяснил он. При этом в новом месяце перенесенные минуты и гигабайты будут расходоваться абонентом в первую очередь, уточнил он. Услуга будет автоматически подключаться на всех открытых для подключения тарифных планах линейки «Черный», но будет недоступна для подписчиков архивных тарифов. Пользователи пакетных тарифов составляют около половины всей абонентской базы оператора. Из них около 80% абонентов используют включенные в пакет минуты голосовых вызовов не полностью, а неиспользованный интернет-трафик остается почти у всех.