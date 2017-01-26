Apple близка к соглашению о производстве в Индии

В среду вице-президент Apple Прийя Баласубраманьям вместе с несколькими другими топ-менеджерами встретился в Нью-Дели с представителями правительства Индии для обсуждения условий соглашения. «Сделка почти завершена», – утверждает представитель правительства. Он добавил, что Apple добивается льгот в налогообложении и таможенных пошлинах и что министерство финансов намерено рассмотреть эти вопросы. «Многие из предложений Apple могут быть приняты», – сказал чиновник.

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