Apple близка к соглашению о производстве в Индии

Индийский рынок смартфонов бурно растет, при этом на долю iPhone там приходится менее 5%
Tsering Topgyal / AP
В среду вице-президент Apple Прийя Баласубраманьям вместе с несколькими другими топ-менеджерами встретился в Нью-Дели с представителями правительства Индии для обсуждения условий соглашения. «Сделка почти завершена», – утверждает представитель правительства. Он добавил, что Apple добивается льгот в налогообложении и таможенных пошлинах и что министерство финансов намерено рассмотреть эти вопросы. «Многие из предложений Apple могут быть приняты», – сказал чиновник.