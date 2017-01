Aviasales подписала контракт с киберспортивной командой Navi

Navi – украинская киберспортивная организация, включающая в себя команды игроков в компьютерные игры Counter-Strike, Dota, World of Tanks, League of Legends, FIFA

Компания Aviasales, управляющая одноименным агрегатором авиабилетов, подписала спонсорский контракт с киберспортивной командой Navi (Natus Vincere), рассказали «Ведомостям» представители Aviasales и Navi. Сумму контракта стороны не раскрыли. По словам директора Navi Евгения Золотарева, команда играет в компьютерные игры уже семь лет, сейчас у нее семь спонсоров, объем контрактов с которыми составляет $200 000-600 000 в год.

Что такое киберспорт Киберспорт – это соревнования пользователей популярных компьютерных игр, таких как DotA 2, Counter Strike, StarCraft, League of Legends и др. Киберспорт – сравнительно новое явление: хотя первые соревнования по игре StarCraft прошли еще в конце 1990-х гг., большую аудиторию такие турниры стали собирать только в последние годы. По прогнозам Superdata, мировой рынок киберспорта в 2016 г. превысит $892 млн, из них $661 млн – это спонсорство и продажи рекламы (за год этот сегмент вырос на 40%). Остальное – призовой фонд команд, заработки букмекерских сайтов, выручка платформ для любительских кибертурниров, билеты, мерчандайзинг. По данным Superdata и PayPal (на них ссылается Aviasales), Россия – лидер европейского региона как по объему рынка ($35,4 млн), так и по аудитории киберспорта (2,2 млн).

Navi – украинская киберспортивная организация, включающая в себя команды игроков в компьютерные игры Counter-Strike, Dota, World of Tanks, League of Legends, FIFA. Основатель Gamer Stadium Ярослав Комков оценивает сумму контракта Navi с Aviasales примерно в $200 000. Navi, по его словам, один из самых популярных киберспортивных брендов в мире. В год эта команда зарабатывает на спонсорстве около $500 000 и является лидером рынка по объему спонсорских контрактов, считает Комков. Главный конкурент Navi – команда Virtus Pro (входит в холдинг ESForce), ее доходы от спонсорства он оценивает в $10 000-30 000 в месяц от одного спонсора. Представитель ESForce не ответил на запрос.

«Ядро поклонников киберспорта – это "миллениалы" в возрасте 18-30 лет, до которых сложно достучаться с помощью традиционной рекламы на телевидении, радио и в печатной прессе, говорит вице-президент по мобильным продуктам Aviasales Иван Козлов. Aviasales ищет контакт с такой аудиторией, в том числе и через киберспорт – индустрию, к которой компания присматривалась пару лет. Мы не ожидаем быстрого возврата инвестиций, это больше похоже на традиционную имиджевую рекламу, как на телевидении, говорит Козлов, это работа с новой аудиторией». Контракт с Navi включает в себя совместные акции, брендирование активностей команды, также Aviasales займется организацией перелетов команды.

Aviasales, по словам Комкова из Gamer Stadium, первый непрофильный бренд в России, решивший продвигаться через киберспорт: обычно такие мероприятия спонсируют производители «железа» (компьютеров, мышей) и энергетиков. Он сравнивает это партнерство с контрактом «Манчестер Юнайтед» и «Аэрофлота», в котором российская компания стала логистическим партнером футбольной команды. В случае с Navi в обмен на продвижение Aviasales будет организовывать перелеты игроков и персонала команды на кибертурниры, которые проходят в разных странах мира еженедельно, говорит Комков. Весь рынок спонсорства в киберспорте в России и СНГ вряд ли превышает $10 млн, хотя в целом вложения в этот сегмент больше (многие компании вроде Riot Games активно инвестируют в зарплаты игроков и др.), но весь рынок «перекрывает» инвестиция Алишера Усманова в Virtus Pro – $100 млн, резюмирует эксперт.

Контракт Navi с Aviasales рядовой, говорит человек, близкий к одной из киберспортивных организаций. В среднем спонсорские контракты на этом рынке составляют $200 000-300 000 в год, топовые – более $1 млн. Рекламодатели в киберспорте уже те же, что и в обычном спорте, добавляет собеседник «Ведомостей». Он приводит в пример недавний контракт команды SK gaming (входит в ESForce) с Visa.

«Контракт существенный по сумме, поэтому он стал еще одним шагом к популяризации киберспорта в b2b-сегменте», - возражает глава соревновательного направления Wargaming (разработчик игры World of Tanks) в СНГ Алексей Корнышев. Непрофильные рекламодатели в киберспорте были всегда, но их присутствие было ситуационным, и обычно это были зарубежные компании. Если результаты этого сотрудничества будут устраивать обе стороны, то придут и другие рекламодатели из непрофильных областей, считает Корнышев.

«Действительно, сложившееся ядро рекламодателей в этой индустрии близко к производителям железа и онлайн-сервисам в игровой сфере, но многие крупные рекламодатели уже пробуют себя в киберспорте - Pepsi с Adrenalin Rush for Gamers, Coca Cola и Amex с League of Legends и т. д.», - говорит руководитель российского офиса издателя игр Riot Games Алексей Крайнов. «Пока в нашей индустрии продолжает действовать фактор новизны и классика про "Medium is the message". Сам факт спонсирования киберспортивного клуба или команды воспринимается аудиторией определенным прогрессивным позиционированием бренда», - считает он.