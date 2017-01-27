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Статья опубликована в № 4250 от 27.01.2017 под заголовком: Улетный спонсор

Aviasales подписала контракт с киберспортивной командой Navi

Это один из первых непрофильных рекламодателей в России в этом сегменте
Непрофильные спонсоры для российского киберспорта пока редкость
Непрофильные спонсоры для российского киберспорта пока редкость
Максим Стулов / Ведомости

Компания Aviasales, управляющая одноименным агрегатором авиабилетов, подписала спонсорский контракт с киберспортивной командой Navi (Natus Vincere), рассказали «Ведомостям» представители Aviasales и Navi. Сумму контракта стороны не раскрыли. По словам директора Navi Евгения Золотарева, команда играет в компьютерные игры уже семь лет, сейчас у нее семь спонсоров, объем контрактов с которыми составляет $200 000–600 000 в год.

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