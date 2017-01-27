Aviasales подписала контракт с киберспортивной командой Navi

Это один из первых непрофильных рекламодателей в России в этом сегменте

Компания Aviasales, управляющая одноименным агрегатором авиабилетов, подписала спонсорский контракт с киберспортивной командой Navi (Natus Vincere), рассказали «Ведомостям» представители Aviasales и Navi. Сумму контракта стороны не раскрыли. По словам директора Navi Евгения Золотарева, команда играет в компьютерные игры уже семь лет, сейчас у нее семь спонсоров, объем контрактов с которыми составляет $200 000–600 000 в год.