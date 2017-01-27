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Статья опубликована в № 4250 от 27.01.2017 под заголовком: Sky споткнулась о мяч

Sky не помогли футбольные трансляции

Оператор заплатил за показ английской премьер-лиги $5,3 млрд, но это не помогло остановить отток абонентов
Покупка прав на показ матчей английской футбольной премьер-лиги не помогла Sky
Покупка прав на показ матчей английской футбольной премьер-лиги не помогла Sky
Lefteris Pitarakis / AP

Британский оператор платного телевидения Sky заплатил 4,2 млрд фунтов ($5,3 млрд) за право в ближайшие три года показывать матчи английской премьер-лиги по футболу. Это на 70% больше, чем стоил предыдущий контракт. Новый контракт, начавшийся в августе, привел к росту расходов Sky во втором полугодии 2016 г. на 314 млн фунтов, операционная прибыль за тот же период снизилась на 9% до 679 млн фунтов.

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