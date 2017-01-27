Sky не помогли футбольные трансляции

Покупка прав на показ матчей английской футбольной премьер-лиги не помогла Sky
Lefteris Pitarakis / AP
Британский оператор платного телевидения Sky заплатил 4,2 млрд фунтов ($5,3 млрд) за право в ближайшие три года показывать матчи английской премьер-лиги по футболу. Это на 70% больше, чем стоил предыдущий контракт. Новый контракт, начавшийся в августе, привел к росту расходов Sky во втором полугодии 2016 г. на 314 млн фунтов, операционная прибыль за тот же период снизилась на 9% до 679 млн фунтов.