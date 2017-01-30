ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4251 от 30.01.2017 под заголовком: Google догоняет Microsoft

Alphabet может обогнать Microsoft по доходам уже в этом году

Обе корпорации ожесточенно конкурируют в облачных сервисах
  • Лесли Кук,
  • Ханна Кучлер,
  • Тим Брэдшо,
  • Ричард Уотерс
  • / Financial Times
Alphabet, материнская компания Google, может опередить Microsoft по доходам уже в этом году
Alphabet, материнская компания Google, может опередить Microsoft по доходам уже в этом году
Mark Lennihan / AP

Недавняя публикация квартальных отчетов Google показала, что годовая выручка этой корпорации близка к порогу в $100 млрд. Таким образом, благоприятная динамика рекламного бизнеса, вероятно, скоро может позволить Google обогнать по этому показателю Microsoft. Финансовый 2016 год принес Alphabet доход в $90,3 млрд, результат Microsoft оказался не намного больше – $93,1 млрд (с учетом доходов будущего периода от продажи Windows 10).

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