ВТБ оспорил мировое соглашение «Олимпа» с московскими властями

Банк ВТБ оспаривает в суде мировое соглашение между оператором наружной рекламы «Олимп» и департаментом СМИ и рекламы города Москвы. Соответствующая кассационная жалоба банка на вердикт суда по иску департамента к оператору принята к рассмотрению 27 января, следует из картотеки арбитражных дел. ВТБ – крупный кредитор «Олимпа», оператор должен ему 2,2 млрд руб. В сентябре прошлого года, после того как оператор перестал выплачивать кредит, ВТБ подал иск против оператора, требуя признать его банкротом. Решения по этому иску до сих пор нет. ВТБ уверен, что соглашение между «Олимпом» и чиновниками, которое также было заключено осенью, нарушает его права как кредитора, объяснил «Ведомостям» представитель банка. Представитель департамента СМИ и рекламы Москвы заявил «Ведомостям», что спор между ВТБ и «Олимпом» не имеет никакого отношения к этому департаменту, но чиновники «внимательно следят за процессом по мировому соглашению». «Олимп» ведет переговоры с ВТБ и рассчитывает урегулировать конфликт в течение месяца, говорит представитель оператора.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров