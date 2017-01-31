Отвечать за музыку в Facebook будет бывший менеджер YouTube и Google Play

Слухи о том, что Facebook готовит свой музыкальный сервис, активизировались в прошлом году
Е. Разумный / Ведомости
Директором по лицензированию музыки Facebook стала Тамара Хривняк – бывший руководитель подразделения музыкальных партнерств сервисов YouTube и Google Play. Об этом на своей странице в социальной сети написала сама Хривняк. «Я присоединяюсь к команде Facebook и возглавлю направление стратегии и развития музыкального бизнеса в компании», – сообщила она. Представитель Facebook это не прокомментировал. Но с сайта соцсети исчезла соответствующая вакансия. О назначении знают несколько сотрудников западных мейджоров. До этого Хривняк работала в Google и в одной из компаний-мейджоров – Warner Music.