ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4252 от 31.01.2017 под заголовком: Москва станет умнее

Московские власти превратят часть домов в Люблине в умный квартал

Они хотят понять, стоит ли им внедрять технологии умного города
Пилотная зона появится в нескольких домах и дворах в Люблине
Пилотная зона появится в нескольких домах и дворах в Люблине
Е. Разумный / Ведомости

Московское правительство готовит конкурс на проектирование умного квартала, в котором будут тестироваться технологии умного города: бюджет конкурса составит 9 млн руб. Конкурс пройдет в I квартале 2017 г., рассказал «Ведомостям» замруководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Андрей Белозеров. Пилотная зона появится в нескольких домах и дворах в Люблине – планируется, что по итогам тестирования в ней новых технологий городские власти будут решать, внедрять ли их в других районах Москвы, говорит он. Подобные проекты действуют в европейских городах: в Хельсинки, Барселоне, рассказывает Белозеров. В отличие от них Москва для экспериментов выбрала район со сложившейся застройкой. Так результаты тестирования будут более показательными для города в целом, отмечает представитель ДИТа.

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