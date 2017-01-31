Московские власти превратят часть домов в Люблине в умный квартал

Пилотная зона появится в нескольких домах и дворах в Люблине
Е. Разумный / Ведомости
Московское правительство готовит конкурс на проектирование умного квартала, в котором будут тестироваться технологии умного города: бюджет конкурса составит 9 млн руб. Конкурс пройдет в I квартале 2017 г., рассказал «Ведомостям» замруководителя департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Андрей Белозеров. Пилотная зона появится в нескольких домах и дворах в Люблине – планируется, что по итогам тестирования в ней новых технологий городские власти будут решать, внедрять ли их в других районах Москвы, говорит он. Подобные проекты действуют в европейских городах: в Хельсинки, Барселоне, рассказывает Белозеров. В отличие от них Москва для экспериментов выбрала район со сложившейся застройкой. Так результаты тестирования будут более показательными для города в целом, отмечает представитель ДИТа.