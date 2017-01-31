Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4252 от 31.01.2017 под заголовком: Контракт на безопасность

«Эр-телеком» получил контракт по обслуживанию системы «Безопасный город» в Петербурге

Компания обошла на конкурсе «Ростелеком»
«Эр-телеком» за 763 млн руб. будет обслуживать систему «Безопасный город» в Петербурге
«Эр-телеком» за 763 млн руб. будет обслуживать систему «Безопасный город» в Петербурге
Максим Стулов / Ведомости

Компания «Эр-телеком» под­писала с СПб ГКУ «Городской мониторинговый центр» контракт стоимостью 763,37 млн руб. на передачу данных с устройств мониторинга системы «Безопасный город».

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