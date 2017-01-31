Медиа

Киностудия им. Горького продаст непрофильные активы на 4–5 млрд рублей

Вырученные средства компания потратит на реконструкцию
Киностудия им. Горького продаст непрофильные активы минимум на 4-5 млрд рублей
Киностудия им. Горького продаст непрофильные активы минимум на 4-5 млрд рублей
С. Николаев / Ведомости

Киностудия им. Горького в 2017 г. планирует продать большинство непрофильных активов. Компания выручит за эти активы минимум 4-5 млрд руб., сказал журналистам ее генеральный директор Сергей Зернов. Аукционы по продаже непрофильных активов будет проводить Росимущество, все спорные вопросы по реализации были решены и продажа части активов уже согласована, говорит Зернов.

Мединский назвал будущий центр пропаганды российского кино

На реконструкцию киностудия может потратить около 4 млрд руб., говорит он.

К непрофильных активам Киностудия им. Горького относит, например, базу отдыха в Серпуховском районе. У компании там есть земля площадью 6,5 га, которой студия фактически не пользуется, но платит налоги. Также компания будет продавать автобазы в Москве и т. д.

Кроме того, киностудия намерена продать акции одного из дочерних предприятий «Газпром-медиа», говорит Зернов. Речь идет о компании «Телебазис», в которой студии принадлежат 36% акций. Но этот актив компания будет реализовывать в последний момент. «Пока мы находимся в переговорах с другим акционером компании и пока оцениваем стоимость этого актива», - говорит он.

"Ленфильм" и "Киностудию имени Горького" объединят в государственный кинохолдинг

Сама реконструкция может быть завершена к 2020 г. Историческое здание киностудии останется, будут построены семь новых современных павильонов. После реконструкции доходность киностудии может увеличиться в 2,5 раза, рассчитывает Зернов. По ее итогам будет приниматься решение о том, будет ли государство продавать киностудию или частично, или целиком, говорит Зернов. Но пока таких планов нет, уточнил он, и в плане на приватизацию киностудия не значится.

В прошлом году стало известно, что правительство Москвы подняло налог на недвижимость для киностудии почти в 50 раз, приравняв ее к объектам торговой недвижимости с предоставлением услуг по общественному питанию. «На одно из зданий киностудии налог увеличился в 54 раза - с 400 000 почти до 8 млн руб. Пока мы эти налоги не выплачивали», - сказал Зернов. Пока эта проблема не решена, говорит он. В настоящий момент киностудия обсуждает эту проблему с правительством Москвы и с Советом Федерации, решить ее может только изменение закона, уверен он.

Киностудия имени Горького отмечает вековой юбилей

Preloader gallery
"Мать", режиссер Всеволод Пудовкин, 1926 г.
"Мать", режиссер Всеволод Пудовкин, 1926 г.
1/15
"Путевка в жизнь", режиссер Николай Экк, 1931 г.
"Путевка в жизнь", режиссер Николай Экк, 1931 г.
2/15
"Дом, в котором я живу", режиссеры Лев Кулиджанов и Яков Сегель, 1957 г.
"Дом, в котором я живу", режиссеры Лев Кулиджанов и Яков Сегель, 1957 г.
3/15
"Тихий Дон", режиссер Сергей Герасимов, 1957 г.
"Тихий Дон", режиссер Сергей Герасимов, 1957 г.
4/15
«Морозко», режиссеры Михаил Вольпин и Николай Эрдман, 1964 г.
«Морозко», режиссеры Михаил Вольпин и Николай Эрдман, 1964 г.
5/15
"Мне двадцать лет", режиссер Марлен Хуциев, 1964 г.
"Мне двадцать лет", режиссер Марлен Хуциев, 1964 г.
6/15
"Комиссар", режиссер Александр Аскольдов, 1967 г.
"Комиссар", режиссер Александр Аскольдов, 1967 г.
7/15
"Три тополя на Плющихе", режиссер Татьяна Лиознова, 1968 г.
"Три тополя на Плющихе", режиссер Татьяна Лиознова, 1968 г.
8/15
«Варвара-краса, длинная коса», режиссер Александр Роу, 1969 г.
«Варвара-краса, длинная коса», режиссер Александр Роу, 1969 г.
9/15
«Офицеры», режиссер Владимир Роговой, 1971 г.
«Офицеры», режиссер Владимир Роговой, 1971 г.
10/15
"А зори здесь тихие", режиссер Станислав Ростоцкий, 1972 г.
"А зори здесь тихие", режиссер Станислав Ростоцкий, 1972 г.
11/15
"Печки-лавочки", режиссер Василий Шукшин, 1972 г.
"Печки-лавочки", режиссер Василий Шукшин, 1972 г.
12/15
"Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой (1973 г.) стал самым популярным за всю историю отечественного телевизионного кино сериалом
"Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой (1973 г.) стал самым популярным за всю историю отечественного телевизионного кино сериалом
13/15
"Пираты ХХ века" Бориса Дурова (1979 г.) стал самым популярным в истории России и СССР, его посмотрели 98 млн зрителей
"Пираты ХХ века" Бориса Дурова (1979 г.) стал самым популярным в истории России и СССР, его посмотрели 98 млн зрителей
14/15
«Маленькая Вера», режиссер Василий Пичул, 1988 г.
«Маленькая Вера», режиссер Василий Пичул, 1988 г.
15/15
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике