Киностудия им. Горького продаст непрофильные активы на 4–5 млрд рублей

Киностудия им. Горького в 2017 г. планирует продать большинство непрофильных активов. Компания выручит за эти активы минимум 4-5 млрд руб., сказал журналистам ее генеральный директор Сергей Зернов. Аукционы по продаже непрофильных активов будет проводить Росимущество, все спорные вопросы по реализации были решены и продажа части активов уже согласована, говорит Зернов.

На реконструкцию киностудия может потратить около 4 млрд руб., говорит он.

К непрофильных активам Киностудия им. Горького относит, например, базу отдыха в Серпуховском районе. У компании там есть земля площадью 6,5 га, которой студия фактически не пользуется, но платит налоги. Также компания будет продавать автобазы в Москве и т. д.

Кроме того, киностудия намерена продать акции одного из дочерних предприятий «Газпром-медиа», говорит Зернов. Речь идет о компании «Телебазис», в которой студии принадлежат 36% акций. Но этот актив компания будет реализовывать в последний момент. «Пока мы находимся в переговорах с другим акционером компании и пока оцениваем стоимость этого актива», - говорит он.

Сама реконструкция может быть завершена к 2020 г. Историческое здание киностудии останется, будут построены семь новых современных павильонов. После реконструкции доходность киностудии может увеличиться в 2,5 раза, рассчитывает Зернов. По ее итогам будет приниматься решение о том, будет ли государство продавать киностудию или частично, или целиком, говорит Зернов. Но пока таких планов нет, уточнил он, и в плане на приватизацию киностудия не значится.

В прошлом году стало известно, что правительство Москвы подняло налог на недвижимость для киностудии почти в 50 раз, приравняв ее к объектам торговой недвижимости с предоставлением услуг по общественному питанию. «На одно из зданий киностудии налог увеличился в 54 раза - с 400 000 почти до 8 млн руб. Пока мы эти налоги не выплачивали», - сказал Зернов. Пока эта проблема не решена, говорит он. В настоящий момент киностудия обсуждает эту проблему с правительством Москвы и с Советом Федерации, решить ее может только изменение закона, уверен он.

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