Microsoft продал облигации на $17 млрд

Сделка стала крупнейшей с начала года на рынке корпоративных облигаций

Статья опубликована в № 4253 от 01.02.2017 под заголовком: Microsoft занял $17 млрд

В понедельник корпорация Microsoft продала пакет облигаций на сумму $17 млрд. Эта сделка стала крупнейшей с начала года на рынке корпоративных облигаций, оживившемся в ожидании повышения процентных ставок.