ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4253 от 01.02.2017 под заголовком: Microsoft занял $17 млрд

Microsoft продал облигации на $17 млрд

Сделка стала крупнейшей с начала года на рынке корпоративных облигаций
Microsoft занял $17 млрд
Microsoft занял $17 млрд
Emmanuel Dunand / AFP

В понедельник корпорация Microsoft продала пакет облигаций на сумму $17 млрд. Эта сделка стала крупнейшей с начала года на рынке корпоративных облигаций, оживившемся в ожидании повышения процентных ставок.

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