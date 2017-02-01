ИТ-бизнес Статья опубликована в № 4253 от 01.02.2017 под заголовком: Microsoft занял $17 млрд Microsoft продал облигации на $17 млрд Сделка стала крупнейшей с начала года на рынке корпоративных облигаций 31 января 23:45 Александр Силонов / Для Ведомостей {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Microsoft занял $17 млрд Emmanuel Dunand / AFP В понедельник корпорация Microsoft продала пакет облигаций на сумму $17 млрд. Эта сделка стала крупнейшей с начала года на рынке корпоративных облигаций, оживившемся в ожидании повышения процентных ставок. Я уже подписчик. ВойтиПолная версия доступна только подписчикамПодписка на бумажную газету и другие тарифыПодписка на «Ведомости» — это:Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитикеВозможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)Всегда свежий номер в разделе «Газета»Ежедневный e-mail с анонсами важных материаловУчастие в обсуждении материалов на сайтеNEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)NEW подарки и скидки от наших партнеров