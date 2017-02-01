МТС установила «зеркало» одного из 13 корневых DNS-серверов

МТС разместила в своей сети «зеркало» (копию) одного из 13 корневых серверов системы доменных имен (Domain name system – DNS). Об этом она договорилась с Корпорацией по управлению доменными именами и адресами (ICANN), сообщает представитель оператора Дмитрий Солодовников и подтверждает представитель ICANN. По данным администрации адресного пространства интернета (IANA, организация, аффилированная с ICANN), в России сейчас 10 таких зеркал: четыре в Москве, три в Петербурге и по одному в Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

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