Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4253 от 01.02.2017 под заголовком: МТС ускорит интернет

МТС установила «зеркало» одного из 13 корневых DNS-серверов

Так оператор надеется ускорить доступ абонентов к интернету
МТС разместила в своей сети «зеркало» одного из 13 корневых серверов DNS
МТС разместила в своей сети «зеркало» одного из 13 корневых серверов DNS
М. Стулов / Ведомости

МТС разместила в своей сети «зеркало» (копию) одного из 13 корневых серверов системы доменных имен (Domain name system – DNS). Об этом она договорилась с Корпорацией по управлению доменными именами и адресами (ICANN), сообщает представитель оператора Дмитрий Солодовников и подтверждает представитель ICANN. По данным администрации адресного пространства интернета (IANA, организация, аффилированная с ICANN), в России сейчас 10 таких зеркал: четыре в Москве, три в Петербурге и по одному в Екатеринбурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

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