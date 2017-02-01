Playboy будет выходить раз в квартал

Мужской журнал Playboy будет выходить в России четыре раза в год, говорится в сообщении издательского дома Burda Media Company. Еще в прошлом году журнал издавался каждый месяц.Компании удалось договориться с американской компанией Playboy Enterprises о продлении лицензии на выпуск журнала в России. Также издание развивает в России интернет-сайт PlayboyRussia.com мобильные приложения, сообщила компания.

Журнал Playboy был основан Хью Хефнер в США в 1953 г. В России журнал впервые начал издаваться в 1995 г. Лицензия на издание журнала принадлежит издательскому дому «Бурда» (также выпускает одноименный журнал Burda, «Лиза» и т.д.). В конце прошлого года у издателя возникли сложности с продлением лицензии на выпуск Playboy в России, писал РБК. По данным издания, компании не могла договориться о стоимости лицензии.

По данным Mediascope (бывшая TNS), аудитория журнала в период с мая по октябрь 2016 г. составила более 656 400 человек в России. Из них 163 900 человек в Москве.

В аналогичном периоде 2015 г. аудитория журнала составила 738 600 человек в России и 207 100 человек в Москве.

Владелец лицензии на издание журнала в России — ИД «Бурда» - осенью прошлого года сменил владельцев для того, чтобы привести структуру собственников в соответствии с новыми требованиями закона «О СМИ», которые запрещают иностранным компаниям владеть более 20% учредителя СМИ. В сентябре прошлого года новым владельцем 100% издательского дома Burda стала компания «Эверест культура», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». 90% долей «Эверест культуры» принадлежит главному бухгалтеру ИД Александру Ефимову, оставшиеся 10% через «Эверест дистрибьюшн» контролирует германская Burda Verlag Osteuropa (входит в холдинг Hubert Burda Media). Роскомнадзор публично предъявлял претензии по ограничениям для иностранцев, впрочем, по данным «СПАРКа», структура собственников компании не изменилась.

Представитель Burda не ответил на запрос «Ведомостей».