ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4254 от 02.02.2017 под заголовком: IPhone 7 выручил

Период неуклонного сокращения квартальной выручки Apple закончился

Доходы корпорации выросли благодаря высокому спросу на смартфоны iPhone 7
Прежде чем возглавить Apple, Кук занимался управлением цепочками поставок корпорации
Прежде чем возглавить Apple, Кук занимался управлением цепочками поставок корпорации
Marcio Jose Sanchez / AP

Продажи новой модели iPhone, выпущенной в сентябре прошлого года, позволили корпорации Apple увеличить количество проданных за квартал смартфонов на 5% по сравнению с предыдущим годом. Доходы увеличились на 3% до рекордного уровня в $78,4 млрд. Продолжает расти и выручка Apple от услуг, куда входят в числе прочего магазин приложений App Store, а также музыкальный и платежный сервисы. Она выросла за год на 18% до $7,2 млрд. В результате Apple опередила по данному показателю многих крупных игроков этого рынка; в частности, у Netflix за тот же период продажи были втрое меньше. Гендиректор Apple Тим Кук в интервью заявил, что ожидает удвоения доходов сервисного подразделения за следующие четыре года.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике