Период неуклонного сокращения квартальной выручки Apple закончился

Продажи новой модели iPhone, выпущенной в сентябре прошлого года, позволили корпорации Apple увеличить количество проданных за квартал смартфонов на 5% по сравнению с предыдущим годом. Доходы увеличились на 3% до рекордного уровня в $78,4 млрд. Продолжает расти и выручка Apple от услуг, куда входят в числе прочего магазин приложений App Store, а также музыкальный и платежный сервисы. Она выросла за год на 18% до $7,2 млрд. В результате Apple опередила по данному показателю многих крупных игроков этого рынка; в частности, у Netflix за тот же период продажи были втрое меньше. Гендиректор Apple Тим Кук в интервью заявил, что ожидает удвоения доходов сервисного подразделения за следующие четыре года.

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