В декабре 2016 г. смартфон Samsung Galaxy J1 стал самым продаваемым в России смартфоном

В декабре 2016 г. смартфон Samsung Galaxy J1 занял 1-е место в России по продажам смартфонов в штуках, а iPhone 5s с памятью 16 Гб, занимавший его до этого по меньшей мере несколько месяцев, сместился на второе. Это следует из материалов компании – партнера нескольких ритейлеров; их подтвердил источник, близкий к компании – партнеру нескольких ритейлеров. Эти данные совпадают с оценками «М.видео». Из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости», следует, что в декабре Galaxy J1 (эта модель в среднем стоит в рознице чуть менее 7000 руб.) занял 5% российского рынка смартфонов в штуках. У iPhone 5s (стоит около 20 000 руб.) – около 4,6% рынка. В ноябре 2016 г. доли этих аппаратов на рынке равнялись 4,6 и 5,5%.

По данным компании – партнера нескольких ритейлеров, в декабре 2016 г. всего в России было продано чуть более 3,45 млн смартфонов.

iPhone 5s, дебютировавший в России еще осенью 2013 г., в течение почти всего 2016 года был самым продаваемым в России смартфоном, рассказывали ранее «Ведомостям» участники рынка сотовых телефонов. Популярностью этой модели они, в частности, объясняли то, что по итогам 2016 г. Apple была на 2-м месте в России по продажам смартфонов в штуках: она заняла 11,1% рынка этих устройств (+3,5 п. п. год к году). Весь 2016 год за исключением августа и, собственно, декабря, iPhone 5s действительно был самым продаваемым в России смартфоном, утверждает представитель «М.видео» Валерия Андреева. Первое место Galaxy J1 она объясняет дополнительными маркетинговыми акциями, которые в декабре 2016 г. могли проводить ритейлеры.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин также объясняет рост спроса на Galaxy J1 предновогодними промоакциями. При этом iPhone 5s – довольно старая модель, которая стоит дороже, – большинство тех, кто хотел ее приобрести, уже сделали это, считает он.

Galaxy J1 обладает хорошими техническими характеристиками, которые делают его удобным для скачивания и просмотра видеоконтента, утверждает представитель МТС Дмитрий Солодовников. Заметен активный спрос на этот аппарат, утверждает он.

Samsung Galaxy J1 обошел в декабре iPhone 5s и в салонах «Вымпелкома», подтверждает представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева, – в это время у оператора и производителя шла совместная акция.

Представители Samsung и Apple отказались от комментариев.