«Почта России» и почтовые операторы СНГ внедрят систему денежных переводов PosTransfer

Почтовые переводы станут осуществляться мгновенно, в режиме онлайн, по унифицированным операционным и технологическим стандартам
М. Стулов / Ведомости
«Почта России» и почтовые операторы стран СНГ договорились о внедрении в течение 2017 г. системы денежных переводов PosTransfer – единой системы под эгидой Всемирного почтового союза (ВПС), говорится в сообщении почты. На первом этапе кроме России к системе будут подключены почты Украины, Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Остальные страны, входящие в ВПС, будут присоединяться к системе позже.