Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4254 от 02.02.2017 под заголовком: «Почта России» сделает перевод

«Почта России» и почтовые операторы СНГ внедрят систему денежных переводов PosTransfer

Первый этап проекта будет завершен в 2017 году
Почтовые переводы станут осуществляться мгновенно, в режиме онлайн, по унифицированным операционным и технологическим стандартам
Почтовые переводы станут осуществляться мгновенно, в режиме онлайн, по унифицированным операционным и технологическим стандартам
М. Стулов / Ведомости

«Почта России» и почтовые операторы стран СНГ договорились о внедрении в течение 2017 г. системы денежных переводов PosTransfer – единой системы под эгидой Всемирного почтового союза (ВПС), говорится в сообщении почты. На первом этапе кроме России к системе будут подключены почты Украины, Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Остальные страны, входящие в ВПС, будут присоединяться к системе позже.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике