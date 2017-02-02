«Почта России» и почтовые операторы СНГ внедрят систему денежных переводов PosTransfer

«Почта России» и почтовые операторы стран СНГ договорились о внедрении в течение 2017 г. системы денежных переводов PosTransfer – единой системы под эгидой Всемирного почтового союза (ВПС), говорится в сообщении почты. На первом этапе кроме России к системе будут подключены почты Украины, Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. Остальные страны, входящие в ВПС, будут присоединяться к системе позже.

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