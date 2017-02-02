Знаменитый мужской журнал Playboy выпустит в России как минимум четыре номера

Мужской журнал Playboy будет выходить в России четыре раза в год, сообщил издательский дом (ИД) Burda Media Company. Еще в прошлом году журнал издавался каждый месяц. ИД Burda удалось договориться с владельцем журнала – американской Playboy Enterprises о продлении лицензии на его выпуск в России. Также издательство будет развивать в России интернет-сайт PlayboyRussia.com и мобильные приложения, проводить мероприятия под брендом Playboy, сообщила компания.

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