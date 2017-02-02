Годовая прибыль Facebook выросла на 177%

Выручка Facebook в IV квартале 2016 г. выросла лучше прогнозов, с $5,84 млрд годом ранее до $8,81 млрд, на 51% при среднем прогнозе на уровне $8,51 млрд, сообщает Bloomberg. Драйвером роста стали усилия по продвижению рекламы для мобильных пользователей. На мобильную рекламу пришлось около 84% от всей квартальной выручки. На рынке мобильной рекламы Facebook укрепил свои позиции, компания занимает второе место после Google, отмечает Bloomberg. Это произошло несмотря на то, что компания ранее обещала не увеличивать количество рекламных сообщений в новостных лентах пользователей, и рынок ожидал снижения ее рекламной выручки. Рост показателя произошел за счет использования таких растущих площадок, как Instagram, и новых форм рекламы, таких, как реклама в прямых трансляциях. Выручка компании растет больше чем на 50% пять кварталов подряд, напоминает «Интерфакс».

Количество пользователей, заходящих в соцсеть хотя бы раз в месяц, составило 1,86 млрд человек. Из них 1,74 млрд заходят в Facebook со смартфонов. Число ежедневных пользователей социальной сети в декабре составило около 1,23 млрд человек, что на 18% выше показателя декабря 2015 г., отмечает «Прайм». Каждый пользователь принес Facebook почти на 30% больше доходов, чем годом ранее, – $4,83 против $3,73, отмечает «Интерфакс».

Квартальная чистая прибыль Facebook составила $3,57 млрд, или $1,21 на акцию, против с $1,56 млрд, или $0,54 на акцию в октябре – декабре 2015 г. Прибыль без учета разовых факторов выросла до $1,41 на акцию с $0,79 на акцию.

Годовая чистая прибыль Facebook взлетела на 177% до $10,2 млрд, выручка – на 57%. По итогам 2015 г. прибыль компании составила $3,69 млрд, годом ранее – $2,94 млрд. Годовая выручка составила $27,638 млрд, в том числе доходы от рекламы составили $26,9 млрд, выручка от платных услуг – $753 млн.

После публикации отчета котировки Facebook пошли вверх и их рост достигал 3,6% на электронных торгах после закрытия бирж. Торги акции соцсети завершили на уровне $133,23 за бумагу. Как сообщает Bloomberg, за счет этого основатель компании Марк Цукерберг стал за эти часы богаче почти на $3 млрд, в Bloomberg Billionaires Index он занимает пятое место среди богатейших людей мира с состоянием около $59 млрд.

После публикации отчета финансовый директор Facebook Дэвид Уэнер заявил, что компания по-прежнему планирует увеличить расходы на разработчиков ПО и строительство новых дата-центров. «Мы продолжим агрессивно инвестировать в долгосрочные планы по расширению нашего бизнеса», – сказал он.

В связи с усилением влиятельности Facebook пользователи стали больше спрашивать с соцсети, отмечает Bloomberg. Агентство напомнило, что после президентских выборов в США соцсеть обвинили в беспрепятственном распространении фейковых новостей, которые могли повлиять на исход голосования, а также в попытках подыграть республиканцам, манипулируя с отбором и выдачей новостей в ленты пользователей. Цукерберг отверг эти обвинения, но все же компания занялась поиском механизмов по выявлению и маркировке информационных фальшивок, технология будет обкатываться в Германии, где грядут парламентские выборы. Bloomberg также напоминает, что сейчас Цукерберг и операционный директор компании Шерил Сэндберг публично начали критиковать решения администрации Дональда Трампа.

События прошедшего года доказывают растущую важность достижения ранее сформулированной цели Facebook – «соединять мир», заявил на телеконференции основатель соцсети. По словам топ-менежеров, «иммиграционный запрет» Трампа, который ввел ограничения на въезд в США граждан семи стран, не затронул Facebook, компания может набирать специалистов и на других рынках, в том числе в Великобритании и Израиле, заявил Уэнер.