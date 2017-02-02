Sms-cпам в России перемещается в мессенджеры и мобильные приложения

В 2016 г. российские пользователи интернета и сотовой связи получили 152,4 млрд рекламно-информационных сообщений, в том числе спама
Е. Разумный / Ведомости
В 2016 г. российские пользователи интернета и сотовой связи получили 152,4 млрд рекламно-информационных сообщений, в том числе спама. За год их количество выросло примерно на 1,4% - это следует из отчета Telecom Daily. Данные получены на основе анализа ведомственной статистики, в частности материалов Минкомсвязи, Росстата и ЦБ, рассказывает ее гендиректор Денис Кусков. Также в январе 2016 г. Telecom Daily провела опрос, в котором участвовали свыше 1300 респондентов.