Две российские космические саги рискуют столкнуться в прокате

В апреле, с разницей всего в неделю, в российских кинотеатрах должны выйти два отечественных фильма о космосе – «Салют-7» и «Время первых». Выход обеих картин приурочен к Дню космонавтики (12 апреля). «Время первых» выходит именно в этот день, «Салют-7» – неделей раньше. Но жесткое столкновение картин в прокате стало проблемой не только для их продюсеров, но и для чиновников – обе картины частично профинансировал государственный Фонд кино. С начала года Фонд кино и Министерство культуры пытаются убедить продюсеров договориться между собой и развести сроки проката. В ситуацию вмешалась даже администрация президента – первый заместитель ее руководителя Сергей Кириенко на прошлой неделе провел специальную встречу с продюсерами обеих картин. Об этом рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник, два близких к продюсерам фильмов человека и два человека, присутствовавших на встрече у Кириенко.

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