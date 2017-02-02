Интернет и digital

Facebook хочет быть не только сервисом для общения, но и развлекательной площадкой

Для этого он делает ставку на оригинальный видеоконтент
Facebook разрабатывает приложение для ТВ-приставок, через которое будет показывать свой контент на телеэкранах
Facebook разрабатывает приложение для ТВ-приставок, через которое будет показывать свой контент на телеэкранах
Е. Разумный / Ведомости

Социальная сеть Facebook отчиталась вчера за IV квартал 2016 г. и весь прошлый год. В IV квартале компания увеличила выручку на 51% до $8,8 млрд, прибыль – на 128% до $3,6 млрд. Годовая выручка выросла на 57% до $26,8 млрд, прибыль – на 177% до $10,2 млрд. Финансовые показатели Facebook превысили ожидания аналитиков, отмечает WSJ.

Компания сообщила о росте ежемесячной аудитории на 17% до 1,86 млрд человек, причем этот показатель почти совпадает с мобильной аудиторией соцсети – 1,74 млрд. При этом основной рост аудитории идет за счет стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а рост выручки обеспечивают США и Канада. Практически всю выручку Facebook зарабатывает на рекламе, по итогам IV квартала 84% рекламной выручки пришлось на мобильные устройства, следует из отчетности Facebook.

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