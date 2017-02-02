Две российские космические саги рискуют столкнуться в прокате

Продюсеры активно осваивают историю российского космоса (на фото спускаемая капсула космического аппарата «Ресурс-Ф», 1985 г.)
Соколов Дмитрий / Фотохроника ТАСС
В апреле, с разницей всего в неделю, в российских кинотеатрах должны выйти два отечественных фильма о космосе – «Салют-7» и «Время первых». Выход обеих картин приурочен к Дню космонавтики (12 апреля). «Время первых» выходит именно в этот день, «Салют-7» – неделей раньше. Но жесткое столкновение картин в прокате стало проблемой не только для их продюсеров, но и для чиновников – обе картины частично профинансировал государственный Фонд кино. С начала года Фонд кино и Министерство культуры пытаются убедить продюсеров договориться между собой и развести сроки проката. В ситуацию вмешалась даже администрация президента – первый заместитель ее руководителя Сергей Кириенко на прошлой неделе провел специальную встречу с продюсерами обеих картин. Об этом рассказали «Ведомостям» федеральный чиновник, два близких к продюсерам фильмов человека и два человека, присутствовавших на встрече у Кириенко.