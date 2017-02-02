«Мегафон» хочет увеличить долю рынка за счет создания виртуального оператора с «В контакте»

«Мегафон» относит 30% своей абонентской базы к цифровым абонентам
ЕВГЕНИЙ РАЗУМНЫЙ / Ведомости
«Мегафон» считает, что партнерство с Mail.ru Group, а именно – c его «дочкой» «В контакте», позволит ему увеличить долю рынка. Речь идет о создании виртуального оператора на сетях «Мегафона» под брендом VKmobile. Об этом говорится в отчете аналитиков Citi по итогам встречи с менеджментом «Мегафона». Оператор относит 30% своей абонентской базы к цифровым абонентам, т. е. владельцам смартфонов, которые активно пользуются мобильной передачей данных. Такие абоненты также представляют возможность роста доходов – не только за счет роста потребления данных, но также за счет перекрестных продаж более современных цифровых услуг, передают аналитики заявления менеджмента.