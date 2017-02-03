«Мегафон» обеспечит связью чемпионат мира по футболу 2018 года

Национальный центр информатизации (структура «Ростеха») сегодня выбрал подрядчика по мобильной и фиксированной связи для Кубка конфедерации FIFA 2017 г. и чемпионата мира по футболу 2018 г. Единственным поставщиком станет «Мегафон», за это он получит 4,25 млрд руб.

В конкурсе также участвовал консорциум «Ростелекома» и «Межрегионального транзиттелекома». Но к участию в закупке его не допустили, поскольку партнеры не предоставили ряд документов.

Это лишь часть большого контракта по обеспечению чемпионатов связью. О том, что «Ростех» станет единственным исполнителем проекта по созданию IT-инфраструктуры, стало известно летом прошлого года: такое решение приняло правительство. Общая сумма контракта - 11 млрд руб.

К работе «Ростех» приступил еще в ноябре 2015 г.: Минкомсвязи сообщало, что госкорпорация разрабатывает системный проект развития связи и IT для подготовки к чемпионату.

Помимо фиксированной и мобильной связи чемпионатам будет нужна еще и спутниковая связь, услуги центров обработки данных, информационная система контроля доступа на стадионах и система проверки аккредитованных лиц ФСБ, а также техподдержка.

«Мегафон» уже участвовал в подобных проектах. Оператор был телекоммуникационным партнером сочинской зимней Олимпиады. На развитие инфраструктуры связи для Олимпиады государство выделяло 6,87 млрд руб. «Мегафон» отвечал за мобильную связь. Вторым генеральным партнером был «Ростелеком», отвечавший за фиксированную связь.