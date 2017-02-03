Телекоммуникации

«Мегафон» обеспечит связью чемпионат мира по футболу 2018 года

«Ростех» выбрал оператора подрядчиком проекта по созданию IT-инфраструктуры
«Мегафон» обеспечит связью чемпионат мира по футболу 2018 года
«Мегафон» обеспечит связью чемпионат мира по футболу 2018 года
Д. Абрамов / Ведомости

Национальный центр информатизации (структура «Ростеха») сегодня выбрал подрядчика по мобильной и фиксированной связи для Кубка конфедерации FIFA 2017 г. и чемпионата мира по футболу 2018 г. Единственным поставщиком станет «Мегафон», за это он получит 4,25 млрд руб.

Связь чемпионата мира по футболу – 2018 с внешним миром обеспечит госкорпорация под началом Сергея Чемезова (на переднем плане)
«Ростех» наладит связь для чемпионата мира по футболу – 2018
Госкорпорация назначена единственным исполнителем проекта стоимостью 11 млрд рублей

В конкурсе также участвовал консорциум «Ростелекома» и «Межрегионального транзиттелекома». Но к участию в закупке его не допустили, поскольку партнеры не предоставили ряд документов.

Это лишь часть большого контракта по обеспечению чемпионатов связью. О том, что «Ростех» станет единственным исполнителем проекта по созданию IT-инфраструктуры, стало известно летом прошлого года: такое решение приняло правительство. Общая сумма контракта - 11 млрд руб.

К работе «Ростех» приступил еще в ноябре 2015 г.: Минкомсвязи сообщало, что госкорпорация разрабатывает системный проект развития связи и IT для подготовки к чемпионату.

Помимо фиксированной и мобильной связи чемпионатам будет нужна еще и спутниковая связь, услуги центров обработки данных, информационная система контроля доступа на стадионах и система проверки аккредитованных лиц ФСБ, а также техподдержка.

«Мегафон» уже участвовал в подобных проектах. Оператор был телекоммуникационным партнером сочинской зимней Олимпиады. На развитие инфраструктуры связи для Олимпиады государство выделяло 6,87 млрд руб. «Мегафон» отвечал за мобильную связь. Вторым генеральным партнером был «Ростелеком», отвечавший за фиксированную связь.

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