Интернет-отрасль согласилась с ограничением иностранного владения видеосервисами

Интернет-компании и онлайн-кинотеатры подготовили поправки к законопроекту о регулировании онлайн-кинотеатров, внесенному в декабре прошлого года в Госдуму депутатами Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым. Документ, с которым ознакомились «Ведомости», представляет из себя таблицу поправок, в которую вошли предложения ассоциации «Интернет-видео», онлайн-кинотеатра Ivi.ru, Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), «Яндекса» и Mail.ru Group. Такие поправки разработаны, говорят два человека, близкие к их авторам. Они уже поступили в профильный думский комитет по информполитике и будут обсуждаться в ближайшее время, говорит близкий к комитету человек.

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