Правительство Южной Кореи подтвердило причину возгораний Galaxy Note 7

Правительство Республики Кореи подтвердило версию Samsung о том, что смартфоны Galaxy Note 7 самовоспламенялись и взрывались из-за дефекта аккумуляторов, сообщает «Ренхап». Об этом 6 февраля заявило Агентство по технологическим стандартам. По его оценке, это связано с проблемами в структуре батарей и ошибками при производстве, тогда как с самим смартфоном или его программным обеспечением проблем не обнаружено, пишет The Wall Street Journal.

Правительство пообещало следить за тем, что Samsung будет делать для обеспечения безопасности батарей при тестировании новых моделей. Оно ужесточит требования к безопасности литиевых батарей и будет регулярно инспектировать их использование производителями, с тем чтобы не допустить повторения взрывов гаджетов, сообщает Reuters. Устройства, где эти батареи используются, будут чаще проверяться. Усиление контроля затронет и производителей таких батарей, заявило министерство торговли, промышленности и энергетики страны. Ведомство потребовало, чтобы производители согласились с ним, что обеспечение безопасности их продуктов так же важно, как и разработка новых продуктов и внедрение инноваций.

В октябре 2016 г. после нескольких случаев возгораний и взрывов новых и дорогих Note 7 Samsung был вынужден отозвать 3 млн этих смартфонов и призвать тех, кто их купил, их немедленно выключить и больше не включать. Производство гаджетов было прекращено. Этот скандал обошелся компании примерно в $5,4 млрд операционной прибыли за три квартала. Компания также заявила, что откладывает выпуск нового флагманского смартфона Galaxy S8, который мог бы быть представлен в конце февраля.

В январе компания и независимые эксперты заявили, что причиной перегрева и взрывов стали бракованные батареи двух поставщиков – Samsung SDI Co Ltd и гонконгской Amperex Technology Ltd (ATL).

Южнокорейский регулятор 6 февраля подтвердил, что в аккумуляторах Samsung SDI перегрев начинается в одном из углов из-за давления кожуха батареи на элементы внутренней структуры. В батареях ATL проблема была связана с производственной ошибкой: в некоторых аккумуляторах забыли окружить чувствительные участки внутренней структуры изоляцией.

Представитель Samsung SDI заявил WSJ, что компания решила эти проблемы и возобновила поставки аккумуляторов, в том числе Samsung Electronics. Представитель ATL от комментариев отказался.