Персональные технологии

Правительство Южной Кореи подтвердило причину возгораний Galaxy Note 7

Внедрять новые технологии так же важно, как и гарантировать безопасность продукции, заявили чиновники производителям
В октябре 2016 г. после нескольких случаев возгораний и взрывов новых и дорогих Note 7 Samsung был вынужден отозвать 3 млн этих смартфонов и призвать тех, кто их купил, их немедленно выключить и больше не включать
В октябре 2016 г. после нескольких случаев возгораний и взрывов новых и дорогих Note 7 Samsung был вынужден отозвать 3 млн этих смартфонов и призвать тех, кто их купил, их немедленно выключить и больше не включать
Lee Jin-man / AP

Правительство Республики Кореи подтвердило версию Samsung о том, что смартфоны Galaxy Note 7 самовоспламенялись и взрывались из-за дефекта аккумуляторов, сообщает «Ренхап». Об этом 6 февраля заявило Агентство по технологическим стандартам. По его оценке, это связано с проблемами в структуре батарей и ошибками при производстве, тогда как с самим смартфоном или его программным обеспечением проблем не обнаружено, пишет The Wall Street Journal.

Samsung обнаружил в аккумуляторах Galaxy Note 7 конструктивные и производственные дефекты. Но главная причина их возгораний так и не выявлена
Samsung обнаружил в батареях Galaxy Note 7 дефекты
Но главная причина их возгораний так и не выявлена

Правительство пообещало следить за тем, что Samsung будет делать для обеспечения безопасности батарей при тестировании новых моделей. Оно ужесточит требования к безопасности литиевых батарей и будет регулярно инспектировать их использование производителями, с тем чтобы не допустить повторения взрывов гаджетов, сообщает Reuters. Устройства, где эти батареи используются, будут чаще проверяться. Усиление контроля затронет и производителей таких батарей, заявило министерство торговли, промышленности и энергетики страны. Ведомство потребовало, чтобы производители согласились с ним, что обеспечение безопасности их продуктов так же важно, как и разработка новых продуктов и внедрение инноваций.

Samsung получил самую большую квартальную операционную прибыль за последние три года

В октябре 2016 г. после нескольких случаев возгораний и взрывов новых и дорогих Note 7 Samsung был вынужден отозвать 3 млн этих смартфонов и призвать тех, кто их купил, их немедленно выключить и больше не включать. Производство гаджетов было прекращено. Этот скандал обошелся компании примерно в $5,4 млрд операционной прибыли за три квартала. Компания также заявила, что откладывает выпуск нового флагманского смартфона Galaxy S8, который мог бы быть представлен в конце февраля.

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В январе компания и независимые эксперты заявили, что причиной перегрева и взрывов стали бракованные батареи двух поставщиков – Samsung SDI Co Ltd и гонконгской Amperex Technology Ltd (ATL).

Южнокорейский регулятор 6 февраля подтвердил, что в аккумуляторах Samsung SDI перегрев начинается в одном из углов из-за давления кожуха батареи на элементы внутренней структуры. В батареях ATL проблема была связана с производственной ошибкой: в некоторых аккумуляторах забыли окружить чувствительные участки внутренней структуры изоляцией.

Представитель Samsung SDI заявил WSJ, что компания решила эти проблемы и возобновила поставки аккумуляторов, в том числе Samsung Electronics. Представитель ATL от комментариев отказался.

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