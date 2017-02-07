ФАС и Apple могут уладить миром дело о координации цен на iPhone

В ходе разбирательства по вопросу возможной координации цен на iPhone 6 и 6 Plus в российской рознице позиции ФАС и Apple сблизились, цитирует «Интерфакс» руководителя ведомства Игоря Артемьева. «Зачем заканчивать решение судом, если можно закончить мирно?» - отметил он.

Речь не идет о классическом мировом соглашении, уточнил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. По его словам, Apple активно содействует ФАС в расследовании - в частности, предоставила информацию о своей внутренней системе предотвращения антимонопольных нарушений. Сейчас ФАС оценивает эффективность работы этой системы, рассказал Тенишев «Ведомостям». Apple сама ведет проверку произошедшего, компания и ФАС сверяют результаты, утверждает он. Такая позиция в корне отличается, например, от позиции Lenovo, сотрудники которой препятствовали проведению проверки ФАС, утверждает Тенишев. Позиция, занятая Apple, может быть учтена комиссией ФАС, говорит он.

Дело против ООО «Эппл рус», Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc. (все эти компании входят в Apple) ФАС возбудила в августе 2016 г. В октябре 2015 г. со стартом официальных продаж смартфонов iPhone 6S и iPhone 6S Plus в России большинство ритейлеров установили и удерживали на них одинаковые цены, сочли чиновники. Изучив цены, служба пришла к выводу, что у всех рассмотренных ритейлеров стоимость моделей iPhone после старта продаж либо вообще не отличалась, либо варьировалась в диапазоне до 10 руб. по всей стране, говорил тогда Тенишев. Apple опровергала обвинения в координации цен. «Те, кто занимается перепродажей, устанавливают собственные цены на продукцию Apple, продаваемую в России и по всему миру», – цитировал ТАСС представителя корпорации.

Максимальное наказание за такие нарушения — штраф до 15% оборота компании на тех рынках, на которых они совершены, при сговоре и до 5 млн руб. при координировании цен.

Apple - не единственный производитель смартфонов, цены на продукцию которого привлекли внимание ФАС. В октябре 2016 г. стало известно, что ФАС заинтересовалась ценообразованием Samsung. Документы по этому вопросу сейчас изучаются, говорит представитель ведомства. А в декабре ФАС по жалобе физического лица запросила у Sony, LG, Alcatel и Asus информацию о ценах по жалобе на возможную координацию розничных цен на аппараты Sony Xperia XZ и Asus ZenFone 3, а также на смартфоны LG G5 SE и Alcatel Idol 4s.

По данным компании - партнера нескольких ритейлеров, ранее подтвержденным источниками, близкими к нескольким компаниям-партнерам производителей электроники, в 2016 г. iPhone заняла второе место по продажам смартфонов в России. Она реализовала 11,1% этих устройств в России против 7,6% в 2015 г. На первом месте Samsung (21,8% российского рынка смартфонов в 2016 г.).

Представитель Apple отказался от комментариев.