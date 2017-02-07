Интернет и digital

ФАС и Apple могут уладить миром дело о координации цен на iPhone

Антимонопольной службе понравилось, что Apple активно содействовала расследованию
Apple - не единственный производитель смартфонов, цены на продукцию которого привлекли внимание ФАС
Apple - не единственный производитель смартфонов, цены на продукцию которого привлекли внимание ФАС
С. Портер / Ведомости

В ходе разбирательства по вопросу возможной координации цен на iPhone 6 и 6 Plus в российской рознице позиции ФАС и Apple сблизились, цитирует «Интерфакс» руководителя ведомства Игоря Артемьева. «Зачем заканчивать решение судом, если можно закончить мирно?» - отметил он.

Речь не идет о классическом мировом соглашении, уточнил начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. По его словам, Apple активно содействует ФАС в расследовании - в частности, предоставила информацию о своей внутренней системе предотвращения антимонопольных нарушений. Сейчас ФАС оценивает эффективность работы этой системы, рассказал Тенишев «Ведомостям». Apple сама ведет проверку произошедшего, компания и ФАС сверяют результаты, утверждает он. Такая позиция в корне отличается, например, от позиции Lenovo, сотрудники которой препятствовали проведению проверки ФАС, утверждает Тенишев. Позиция, занятая Apple, может быть учтена комиссией ФАС, говорит он.

ФАС снова подозревает производителей смартфонов в координации цен
ФАС ищет флагманский сговор

Дело против ООО «Эппл рус», Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc. (все эти компании входят в Apple) ФАС возбудила в августе 2016 г. В октябре 2015 г. со стартом официальных продаж смартфонов iPhone 6S и iPhone 6S Plus в России большинство ритейлеров установили и удерживали на них одинаковые цены, сочли чиновники. Изучив цены, служба пришла к выводу, что у всех рассмотренных ритейлеров стоимость моделей iPhone после старта продаж либо вообще не отличалась, либо варьировалась в диапазоне до 10 руб. по всей стране, говорил тогда Тенишев. Apple опровергала обвинения в координации цен. «Те, кто занимается перепродажей, устанавливают собственные цены на продукцию Apple, продаваемую в России и по всему миру», – цитировал ТАСС представителя корпорации.

Максимальное наказание за такие нарушения — штраф до 15% оборота компании на тех рынках, на которых они совершены, при сговоре и до 5 млн руб. при координировании цен.

Apple - не единственный производитель смартфонов, цены на продукцию которого привлекли внимание ФАС. В октябре 2016 г. стало известно, что ФАС заинтересовалась ценообразованием Samsung. Документы по этому вопросу сейчас изучаются, говорит представитель ведомства. А в декабре ФАС по жалобе физического лица запросила у Sony, LG, Alcatel и Asus информацию о ценах по жалобе на возможную координацию розничных цен на аппараты Sony Xperia XZ и Asus ZenFone 3, а также на смартфоны LG G5 SE и Alcatel Idol 4s.

По данным компании - партнера нескольких ритейлеров, ранее подтвержденным источниками, близкими к нескольким компаниям-партнерам производителей электроники, в 2016 г. iPhone заняла второе место по продажам смартфонов в России. Она реализовала 11,1% этих устройств в России против 7,6% в 2015 г. На первом месте Samsung (21,8% российского рынка смартфонов в 2016 г.).

Представитель Apple отказался от комментариев.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике