Google и Facebook включают фильтры для новостей в Европе

Facebook сообщил, что вскоре сделает доступным во Франции возможность отмечать новости как «сомнительные»
Е. Разумный / Ведомости
Попав под шквал критики в США во время президентской кампании из-за распространения фейковых новостей, Facebook и Google избрали другой подход к этой проблеме перед началом выборов в нескольких европейских странах. Так, ассоциация First Draft News, финансируемая Google, сообщила, что уже привлекла к сотрудничеству во Франции 14 местных СМИ, включая Le Monde и Agence France-Presse. Совместно с ними ассоциация будет проверять контент в сети перед выборами президента Франции в этом апреле. По словам представителя Google, сейчас компания ведет аналогичные переговоры с немецкими СМИ – в сентябре в Германии пройдут выборы в парламент.