МГТС повысит скорость доступа в интернет в 10 раз

В 2017 г. МГТС начнет модернизацию своей оптической сети GPON - до 2020 г. ее пропускная способность увеличится в 10 раз. Об этом рассказал технический директор оператора Александр Трохин. По его словам, бюджет проекта для массового перевода всей сети и абонентов на новый стандарт может составить до 10 млрд руб. Это инвестиции как в сетевое, так и в абонентское оборудование (модемы для GPON), объяснил Трохин. Сейчас скорость широкополосного доступа (ШПД) по GPON - до 1 Гбит/с, а после модернизации составит для конечного абонента до 10 Гбит/с, объяснил он.

Правда, розничным абонентам такая скорость в ближайшей перспективе вряд ли будет доступна - на рынке практически нет компьютеров и смартфонов, поддерживающих ее, уточняет Трохин. Поэтому доступ к «разогнанному» GPON получат корпоративные абоненты и госзаказчики, потребляющие много трафика, объясняет он. Кроме того, планируется, что контролирующая МГТС МТС будет подключать к модернизированной GPON-сети базовые станции пятого поколения (5G - следующий за LTE стандарт сотовой связи), рассказал директор МТС в Москве Игорь Егоров. В ходе тестов МТС удалось достигнуть скорости мобильного интернета 4-5 Гбит/с, рассказывает представитель МТС.

Еще одна причина, по которой недавно построенную сеть надо модернизировать, - быстрый рост нагрузки на нее, говорит директор по маркетингу и развитию бизнеса оператора Дмитрий Кулаковский. Она увеличивается из-за растущего интереса к онлайн-видеосервисам, онлайн-играм, увеличения времени, которое пользователи проводят в социальных сетях, перечисляет он. С января по декабрь 2016 г. фиксированный интернет-трафик МГТС вырос в два раза, следует из материалов оператора. В 2016 г.средняя скорость домашнего интернет-соединения увеличилась почти вдвое - до 70 Мбит/с, а в 2017 г., как ожидается, вырастет до 100 Мбит/с, прогнозирует Кулаковский.