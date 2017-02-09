Интернет и digital
Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: Темная паутина под атакой

Тысячи сайтов темной паутины - Dark Web - оказались недоступны из-за атаки

Она вывела из строя до 20% всего анонимного интернета
Атакой были затронуты около 10 000 сайтов, но большинство из них не использовались активно
Атакой были затронуты около 10 000 сайтов, но большинство из них не использовались активно
М. Стулов / Ведомости

В результате кибератаки на хостинг Freedom Hosting II в пятницу тысячи сайтов темной паутины были выведены из строя и оставались неработоспособными как минимум до конца понедельника.

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