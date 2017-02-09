Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: Темная паутина под атакой

Тысячи сайтов темной паутины - Dark Web - оказались недоступны из-за атаки

Она вывела из строя до 20% всего анонимного интернета

Роберт Макмиллан

/ The Wall Street Journal