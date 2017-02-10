Статья опубликована в № 4260 от 10.02.2017 под заголовком: Google сверил часы

Google выпустил первую за три года обновленную версию ОС Android Wear

Производители уже предлагают умные часы на этой ОС

Александр Силонов,

Олег Сальманов

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