Персональные технологии
Статья опубликована в № 4260 от 10.02.2017 под заголовком: Google сверил часы

Google выпустил первую за три года обновленную версию ОС Android Wear

Производители уже предлагают умные часы на этой ОС
Умные часы все еще не готовы к тому, чтобы стать мейнстримом
Умные часы все еще не готовы к тому, чтобы стать мейнстримом
Android

Вслед за выходом новой операционной системы для носимых устройств LG и Samsung выпустили умные часы на этой платформе.

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