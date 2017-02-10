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Статья опубликована в № 4260 от 10.02.2017 под заголовком: Знания растут в цене

Цены на учебники за два года выросли больше чем на треть

Государство и родители школьников начали экономить на их покупке
В этом году учебники подорожают еще на 7%, прогнозирует «Эксмо-АСТ»
В этом году учебники подорожают еще на 7%, прогнозирует «Эксмо-АСТ»
Максим Стулов / Ведомости

В 2016 г. государство и родители потратили на покупку школьных учебников 24 млрд руб., сообщил «Ведомостям» президент и совладелец издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков со ссылкой на собственные данные компании. Половина этой суммы тратится государством, прежде всего региональными властями, остальное – расходы родителей, говорит он. По сравнению с 2015 г. рынок сократился в рублях на 4,1%, указано в презентации «Эксмо-АСТ», с которой ознакомились «Ведомости». Основная причина сокращения закупок – «нестабильная ситуация с госзакупками» учебников, следует из презентации. В физическом выражении, то есть в количестве проданных учебников, падение рынка было сильнее. По словам Новикова, цены на учебники в прошлом году выросли на 10%.

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