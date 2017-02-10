Интернет и digital
Статья опубликована в № 4260 от 10.02.2017 под заголовком: Плохой год для Twitter

Выручка Twitter практически не растет

Доходы компании в 2016 году увеличились лишь на 0,9%
Неспособность компании к радикальным изменениям – даже, казалось бы, самым простым – давно раздражает многих пользователей
Неспособность компании к радикальным изменениям – даже, казалось бы, самым простым – давно раздражает многих пользователей
Е. Разумный / Ведомости

Twitter сейчас находится в самом сердце американской политики – и тем не менее кажется, что компания не может заработать на этом. В четверг, 9 февраля, компания опубликовала финансовые итоги за 2016 г., из которых следует, что вот уже 10 кварталов подряд темпы роста выручки компании замедляются. Так, в целом за год доходы Twitter выросли лишь на 0,9%. В IV квартале 2016 г. хотя бы раз в месяц в Twitter заходили 319 млн пользователей в мире, что на 2 млн больше, чем кварталом ранее.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике