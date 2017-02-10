Выручка Twitter практически не растет

Twitter сейчас находится в самом сердце американской политики – и тем не менее кажется, что компания не может заработать на этом. В четверг, 9 февраля, компания опубликовала финансовые итоги за 2016 г., из которых следует, что вот уже 10 кварталов подряд темпы роста выручки компании замедляются. Так, в целом за год доходы Twitter выросли лишь на 0,9%. В IV квартале 2016 г. хотя бы раз в месяц в Twitter заходили 319 млн пользователей в мире, что на 2 млн больше, чем кварталом ранее.

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