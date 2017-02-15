МТС увеличила выплаты правлению в прошлом году почти на 40%

МТС в 2016 г. выплатила правлению 763,5 млн руб., говорится в ежеквартальной отчетности оператора. Это на 38,3% больше, чем в предыдущем, 2015-м, году (552,1 млн руб.). При этом суммарная годовая заработная плата топ-менеджеров уменьшилась с 158,5 млн в 2015 г. до 153,1 млн руб. в 2016 г., а вот премиальные выплаты выросли на 67%: если в 2015 г. топ-менеджмент МТС получил 285,2 млн руб., то в 2016-м – 475,7 млн руб.

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