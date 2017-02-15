Китайские пользователи совершили в 50 раз больше платежей, чем американские

Рост объемов мобильных платежей обусловлен массовой модой на онлайновые покупки и быстрым развитием онлайновых финансовых сервисов. Скажем, если в 2012 г. доля онлайновых транзакций в общем объеме взаимных фондов в стране составляла лишь 5%, то в 2016 г. она превысила 50%. Прошлый год также ознаменовался переходом на новый уровень систем мобильных платежей в обычных магазинах, включая супермаркеты, и ресторанах. В январе Starbucks объявила, что начинает принимать в своих китайских заведениях платежи через WeChat Pay – сервис, привязанный к популярному мессенджеру компании Tencent. Кроме того, в 2016 г. китайцы стали гораздо чаще пользоваться сервисами, в которых размещение заказа осуществляется через интернет, а оплата – через мобильную платформу (вызов такси, заказ продовольствия на дом и т. п.).

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров