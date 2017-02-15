Наукоемкие технологии
Статья опубликована в № 4263 от 15.02.2017 под заголовком: Компании возьмут инициативу

Национальной технологической инициативе помогут корпоративными венчурными фондами

Это предложение АСИ одобрено на совете по модернизации экономики
К концу 2016 г. было утверждено шесть дорожных карт НТИ, которые рассматривают использование новых технологий в том числе в области нейрокоммуникации человека и машины
К концу 2016 г. было утверждено шесть дорожных карт НТИ, которые рассматривают использование новых технологий в том числе в области нейрокоммуникации человека и машины
Jose Luis Magana / AP

Совет по модернизации экономики и инновационному развитию при президенте России одобрил на заседании во вторник план развития «Национальной технологической инициативы» (НТИ), рассказали «Ведомостям» представитель Агентства стратегических инициатив (АСИ; курирует НТИ) и представитель вице-премьера Аркадия Дворковича, заместителя председателя президиума этого совета.

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