Национальной технологической инициативе помогут корпоративными венчурными фондами

К концу 2016 г. было утверждено шесть дорожных карт НТИ, которые рассматривают использование новых технологий в том числе в области нейрокоммуникации человека и машины
Jose Luis Magana / AP
Совет по модернизации экономики и инновационному развитию при президенте России одобрил на заседании во вторник план развития «Национальной технологической инициативы» (НТИ), рассказали «Ведомостям» представитель Агентства стратегических инициатив (АСИ; курирует НТИ) и представитель вице-премьера Аркадия Дворковича, заместителя председателя президиума этого совета.