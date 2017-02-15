Самый популярный мобильный аксессуар в России – Apple Watch

Самый продаваемый в России носимый мобильный аксессуар (wearable gadget) по итогам 2016 г. - смарт-часы Apple Watch. Это следует из отчета «Связного». На Apple Watch в 2016 г. пришлось 25% продаж носимой электроники в штуках. Соответственно, Apple - и самая популярная марка умных часов в России, отмечают авторы отчета. Из материалов «Связного» следует, что в 2016 г. Apple заняла около 50% российского рынка смарт-часов в штуках.

В сегменте умных браслетов для фитнеса на первом месте Xiaomi (в 2016 г. на нее пришлось более 50% рынка таких устройств в штуках), говорится в отчете.

На 2-м и 3-м местах в часовом сегменте - Samsung и Sony, в сегменте браслетов - Jawbone и Rovermate, сообщает «Связной». Их доли представители ритейлера не раскрывают.

По оценке «Связного», в 2016 г. российский рынок wearable gadgets год к году вырос на 42%, составив свыше 270 000 устройств. В России было продано 137 000 умных часов и 134 000 фитнес-браслетов. В деньгах рынок носимой электроники вырос на 43% до 3,8 млрд руб.

По данным «Евросети» и МТС, в 2016 г. штучные продажи смартфонов в России в 2016 г. по сравнению с 2015 г. выросли на 5%. По данным МТС, в 2016 г. в России было продано 26,8 млн аппаратов.

Позиции производителей часов за год не поменялись - но Apple при этом выросла примерно на 18 п. п., утверждает источник, близкий к компании - партнеру нескольких производителей электроники. Xiaomi же в сегменте браслетов переместилась с 3-его места на 1-е: по итогам 2015 г. она занимала всего 4,5% этого рынка, оценивает он.

По данным МТС, в 2016 г. доля Apple на российском рынке смартфонов в натуральном выражении составила 11,1% (+3,8 п. п.) год к году. Опрошенные «Ведомостями» участники рынка связывали это, в частности, с ростом спроса на iPhone 5s: почти весь 2016 г. он был самым продаваемым смартфоном в России. При этом iPhone 5s - самый дешевый смартфон Apple с поддержкой Apple Watch, официально продающийся в России, отмечает источник, близкий к компании - партнеру нескольких ритейлеров.

Во второй половине 2016 г. (когда начались официальные продажи аппаратов в рознице) доля Xiaomi в продажах смартфонов в России составила 1,1%, говорил ранее сотрудник одной из розничных сетей.

Популярность трекеров Xiaomi обусловлена оптимальным сочетанием функциональности, надежности и цены: например, устройство Xiaomi Mi Band можно приобрести в «Связном» менее чем за 1500 руб., отмечает представитель ритейлера Сергей Тихонов.

Данные о продаже фитнес-браслетов Xiaomi Smart Orange (торговое и маркетинговое подразделение RDC Group – официального представителя Xiaomi в России) не раскрывает. Заметен интерес к устройству Mi Band 1S Pulse и более новой версии Mi Band 2, отмечает представитель Smart Orange. Браслет удачен по соотношению цены и качества - особенно по сравнению с аналогами других брендов - возможно, в этом причина его популярности, считает он.

Представитель Apple отказался от комментариев.